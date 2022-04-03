«Ювентус» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч итальянской Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» — «Интер».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.

«Возвращается Серия А после международной паузы – «Ювентус» принимает на своём поле «Интер». «Ювентус» давно уже стабильно набирает очки, он уже в четвёрке, в зоне Лиги чемпионов. В домашнем матче с «Интером» он точно не аутсайдер. Да, в этой паре сложно выделить фаворита, но с учётом того, что «Юве» будет играть дома, туринцы больше претендуют на победу.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 2.98.

«Ювентус» не проигрывает дома «Интеру» с 2012 года. Команда не так много забивает, но и мало пропускает. В больших матчах мы часто видим прагматичный и рациональный «Ювентус», играющий на результат.



Что касается «Интера», то миланцы очень здорово смотрелись осенью и зимой, но в последнее время забуксовали. «Интер» регулярно теряет очки, два тура подряд играет вничью, он уже не главный претендент на чемпионство. Я думаю, что Симоне Индзаги постарается в этом матче решить какие-то свои игровые проблемы.



Сложно сказать, как будет развиваться игра, но я бы предположил, что это будет тактическая борьба, в которой не будет большого количества мячей. В 9 из 10 последних матчей с участием «Интера» проходит тотал меньше 2.5 мяча.



То же самое можно сказать и про «Ювентус», у которого мы часто видим минимальные победы 1:0. Я бы поставил на то, что «Ювентус» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча. Аллегри умеет настраивать своих игроков на большие матчи, плюс будет поддержка болельщиков. «Ювентус» не будет раскрываться, это не та команда, которая играет очень агрессивно и всё время в атаку. «Ювентус» тактически очень гибкий. Мне кажется, что у Аллегри найдутся аргументы против мощной команды Симоне Индзаги».

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