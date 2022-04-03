«Ювентус» — «Интер»: ставка Дмитрия Шнякина на центральный матч 31-го тура Серии А

Комментатор и ведущий Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 31-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: ничья за 3.44.

«Если посмотреть на последние результаты «Интера», то пять из девяти матчей во всех турнирах завершились ничейными результатами, в том числе четыре из шести последних встреч.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» с коэффициентом 2.98.

Если мы смотрим на дистанцию всего чемпионата, то в первой десятке турнирной таблицы Серии А только у одной команды больше ничейных результатов, чем у «Интера», — это «Сассуоло». У «Интера» девять ничейных результатов, у «Ювентуса» — восемь. Тенденции очевидные.



За «Ювентус» выступает фактор своего поля, но у «Интера» оптимальный состав – нет травмированных и дисквалифицированных. Не сказать, что «Ювентус» страдает от кадровых потерь, но отсутствие Кьезы и Маккенни достаточно ощутимо.



Стиль и состав нынешнего «Ювентуса» таковы, что он вряд ли будет доминировать в матче с «Интером», но вполне способен сыграть с чемпионом Италии и прямым конкурентом вничью у себя дома.



Личные встречи тоже подталкивают к мысли о том, что можно поставить на ничью. Команды уже дважды сыграли в нынешнем сезоне, и оба раза счёт был 1:1. Не удивлюсь, если ситуация повторится. На ничью дают жирный коэффициент».

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