«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: эксперты оценили шансы команды Артеты вернуться в топ-4 АПЛ

4 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
«Арсенал» вернётся в зону Лиги чемпионов, если наберёт очки. Вероятность такого исхода оценена в 1.30 (77%).
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «орлов» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.
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