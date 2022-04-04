СКА – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч полуфинала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 СКА – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.39.



«Всё идет по плану ЦСКА (и, на минуточку, автора этих строк. Себя не похвалишь – никто не похвалит), и нет никаких предпосылок к тому, что кто-то в Питере сможет эти планы подкорректировать. СКА и с куда более скромным «Спартаком» мало чего мог (предполагалось, что готовится играть в «сушилку» с ЦСКА), а сейчас и вовсе скатился до полной импотенции. Если питерцы против москвичей сейчас что-то и могут, то только в большинстве. Но поскольку ЦСКА удаляется по большим праздникам, то такого счастья питерцы в этой серии не дождутся, а арбитры им в это сложное время помогать не берутся.



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В общем, песенка СКА спета. Во втором домашнем матче питерцам отступать будет уже некуда, они будут разрываться напополам. Так москвичам только это и нужно. Вспомните, как заиграл ЦСКА, когда питерцы сняли вратаря – там моменты-то были только у питерских ворот.



Предположу, что второй матч серии сложится в целом по лекалам первого. И СКА будет рад что-нибудь поменять, так ЦСКА все устраивает, а без его разрешения никаких изменений не случится. Вновь мы получим весьма низовой матч (с тоталом не более 5,5), вновь будет весьма скромное по заброшенным шайбам преимущество гостей, вновь мы, вполне возможно, увидим шайбу в пустую «калитку», и, может быть, даже не одну.

И вновь все закончится в основное время хозяйским конфузом», — сказал Лебедев.

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