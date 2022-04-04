СКА — ЦСКА: ставка Дарьи Мироновой на игру Кубка Гагарина

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: ТМ 5 за 1.45.



«Давайте продолжим говорить о западной серии. Мне очень понравилась игра СКА — ЦСКА. Первый период получился сногсшибательным — всё на агрессии, на эмоциях. Давно ждали хоккея. В средней зоне вообще игра не держалась. Пролетали, бросали, крутят-вертят.



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Во втором периоде игра поостыла. Может быть, как сказал Сергей Фёдоров, сказалось то, что команда давно не играла, слишком быстро проходила первые два раунда. Кузьменко очень выделялся со стороны СКА. Главная опасность. Моисеев постоянно рвется вперёд, он сам сказал, что нужно играть хитрее. Но хитрости и мастерства где-то не хватает, для того чтобы логическое завершение происходило. Федотову много досталось в этом матче, но он всё равно молодец. Было много отскоков от него. Хоккеисты СКА постоянно захватывали шайбу и бежали вперёд.



А у ЦСКА как-то поутихло всё в атаке. Начиная со второго периода даже тренеры постоянно кричали: «Проснитесь, играем как обычно». Ничего, наберут ещё. Но Кузьменко — просто шальная пуля. За ним нужно постоянно приглядывать.



Думаю, что в следующих матчах, во втором точно, будет больше удалений именно у гостей. Лео Комаров продолжит свою миссию раздражителя и красной тряпки, нехорошего мальчишки. Не все вещи попадают в кадр — то он хватает бутылку вратаря и делает вид, что будет пить… Со всеми толкается, разговаривает, донимает.



В общем, я ожидаю чуть больше удалений во второй игре. А по результату пусть будет тотал меньше 5. Игра насыщенная, моменты есть, команды хорошо перехватывают, что-то блокируют. Главное, что есть напряжение. Ставлю на тотал меньше 5», — сказала Миронова.

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