«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2.5 за 3.38.
«Мне кажется, что «Арсенал» в этом матче просто обязан продлить свою победную серию. Он хорош, думаю, что пауза на сборные вряд ли собьёт его с толку. Лондонцы нашли свою игру, у них есть баланс в составе, есть понимание, как выглядит их основа, какие основные варианты игры.
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Я не вижу сейчас силы в «Кристал Пэлас», которая могла бы остановить такой «Арсенал». Думаю, что надо ставить на «Арсенал» через верх. «Кристал Пэлас» довольно открытая команда. Экс-игрок «Арсенала», а ныне тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра не будет отсиживаться в обороне. Устойчивое положение команды в чемпионате позволит ему играть достаточно смело. Схема игры команды вполне атакующая, она играет смело и открыто.
«Арсенал» обязан выигрывать, но поскольку обе команды играют достаточно открыто, то будет победа «Арсенала» через верх», — сказал Журавель.
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