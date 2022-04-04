Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ
Комментарии

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2.5 за 3.38.

«Мне кажется, что «Арсенал» в этом матче просто обязан продлить свою победную серию. Он хорош, думаю, что пауза на сборные вряд ли собьёт его с толку. Лондонцы нашли свою игру, у них есть баланс в составе, есть понимание, как выглядит их основа, какие основные варианты игры.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.

Я не вижу сейчас силы в «Кристал Пэлас», которая могла бы остановить такой «Арсенал». Думаю, что надо ставить на «Арсенал» через верх. «Кристал Пэлас» довольно открытая команда. Экс-игрок «Арсенала», а ныне тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра не будет отсиживаться в обороне. Устойчивое положение команды в чемпионате позволит ему играть достаточно смело. Схема игры команды вполне атакующая, она играет смело и открыто.

«Арсенал» обязан выигрывать, но поскольку обе команды играют достаточно открыто, то будет победа «Арсенала» через верх», — сказал Журавель.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: когда начало, где покажут.

Александр Мостовой рассказал, что случится, если «Спартак» вылетит в ФНЛ.

Генич: в плане судейства этот тур РПЛ — катастрофа.

Почему «Челси» не сможет обыграть «Реал» в Лиге чемпионов?

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022