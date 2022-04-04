«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал».
Ставка: ничья за 3.52.
«С одной стороны, это матч двух команд, которые на ходу, но с другой — есть сомнения в том, что он получится, несмотря на это, очень зрелищным.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
«Пэлас» не проигрывает уже шесть матчей кряду, а в трёх подряд не пропускает. «Орлы» за последние пару с небольшим недель и с «Сити» достойно отыграли вничью, и в полуфинал Кубка Англии вышли после разгрома «Эвертона». Виейра удалось здорово организовать команду, которая способна не только грамотно обороняться, но и прессинговать, и разнообразно атаковать.
У «Арсенала» всего одно поражение в восьми последних матчах, и именно «канониры» теперь самые вероятные кандидаты на четвёртое лигочемпионское место. Прогресс команды под руководством Артеты продолжается, и, судя по всему, этот процесс будет продолжаться и дальше. Для этого нужно на том же уровне завершить сезон и точечно поработать во время летнего трансферного окна.
Ну а в этом конкретном матче, думаю, голов много мы не увидим. Будет тактическая борьба без большого риска, которая, вполне возможно, завершится миром», — сказал Петросьян.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: где покажут, во сколько начало.
Александр Мостовой рассказал, что случится, если «Спартак» вылетит в ФНЛ.
Генич: в плане судейства этот тур РПЛ — катастрофа.
Почему «Челси» не выиграет у «Реала» в Лиге чемпионов?
- 4 апреля 2022
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 3 апреля 2022
-
20:00
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:58
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 2 апреля 2022
-
19:00