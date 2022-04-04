«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал».



Ставка: ничья за 3.52.



«С одной стороны, это матч двух команд, которые на ходу, но с другой — есть сомнения в том, что он получится, несмотря на это, очень зрелищным.

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«Пэлас» не проигрывает уже шесть матчей кряду, а в трёх подряд не пропускает. «Орлы» за последние пару с небольшим недель и с «Сити» достойно отыграли вничью, и в полуфинал Кубка Англии вышли после разгрома «Эвертона». Виейра удалось здорово организовать команду, которая способна не только грамотно обороняться, но и прессинговать, и разнообразно атаковать.



У «Арсенала» всего одно поражение в восьми последних матчах, и именно «канониры» теперь самые вероятные кандидаты на четвёртое лигочемпионское место. Прогресс команды под руководством Артеты продолжается, и, судя по всему, этот процесс будет продолжаться и дальше. Для этого нужно на том же уровне завершить сезон и точечно поработать во время летнего трансферного окна.



Ну а в этом конкретном матче, думаю, голов много мы не увидим. Будет тактическая борьба без большого риска, которая, вполне возможно, завершится миром», — сказал Петросьян.



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