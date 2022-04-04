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СКА — ЦСКА, 2-й матч, смотреть прямую видеотрансляцию Кубка Гагарина онлайн

СКА — ЦСКА, 2-й матч, смотреть прямую видеотрансляцию Кубка Гагарина онлайн
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4 апреля состоится второй матч 1/2 финала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.43, а успех СКА оценён экспертами в 2.89.

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Букмекеры не уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

После первого матча в серии со счётом 1-0 ведёт ЦСКА.

Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии СКА — ЦСКА.

Нападающий СКА Волков рассказал, что нужно изменить во втором матче с ЦСКА.

Дарья Миронова сделала прогноз на 2-й матч серии СКА — ЦСКА.

Фёдоров пообещал, что во втором матче ЦСКА сыграет лучше, чем в первом.

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