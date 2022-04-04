«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико».



Ставка: голы в обоих таймах за 1.70.



«Команда Диего Симеоне одержала шесть побед подряд. В последнем матче с «Алавесом» хотела сэкономить силы, играла в полноги, повела в счёте, но затем, когда соперник сравнял, сумела забить ещё три мяча. Перед матчем с «Алавесом» у Диего Симеоне умер отец, поэтому команда будет мотивирована на игру.

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«Атлетико» в последнее время стал играть хорошо, начал напоминать себя образца своих лучших сезонов. Впечатлило, как в Манчестере «Атлетико» показал свою старую фирменную игру. В этом сезоне «Атлетико» стал верховой командой, которая больше забивает и пропускает, но на «Олд Траффорд» мы увидели старый добрый «Атлетико», команду, которая сама мало забивает и сопернику не позволяет играть. Это принесло победу мадридцам с фирменным для команды Диего Симеоне счётом 1:0.



Снова выезд в Манчестер, но теперь против более сильной команды. Мне кажется, что шансов у «Атлетико» в этом противостоянии не так уж и много. Учитывая хорошее состояние «Атлетико» и то, что Корреа и Коке не играли в прошлом матче и возвращаются в строй, а также в хорошем состоянии оба форварда, которые оформили дубли в прошлой игре, думаю, что при таких раскладах мадридцы сумеют забить в Англии, но отметятся всего один раз. Рискну с коэффициентом 2.67 и поставлю на то, что «Атлетико» забьёт ровно один гол.

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На один гол гости выиграют, но всё-таки «Манчестер Сити» — явный фаворит матча. Команда Гвардиолы — претендент на победу на своём поле. Виктория «Манчестер Сити» выглядит наиболее вероятным исходом в матче.



Кроме того, вряд ли тут получится сухая игра, как это было с «МЮ». Всё-таки и «Сити» забивная команда, и «Атлетико» стал верховой командой. Главное, что оба клуба мотивированы на этот матч и с первых же минут мы увидим яркую игру. Отсиживаться в обороне не надо. Правило выездного гола уже не работает, а значит, команда Гвардиолы может с первых же минут броситься в бой и пропустить не так уж и страшно сейчас.



Ещё одна ставка будет на голы в обоих таймах. Коэффициент на такое событие 1.70. Мне кажется, что в первом тайме уже кто-то да забьёт. «Ман Сити» в последнем своём матче забил два в первом тайме и дальше уже экономил силы. Сейчас осталось обеим командам показать и выплеснуть всё, что у них накопилось. Нужно показать себя с лучшей стороны. На кону уже игра в полуфинале Лиги чемпионов, поэтому я думаю, что команды будут мотивированы, а в атаке они сильнее, чем в обороне», — сказал Вишневский.

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