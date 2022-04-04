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Голубев/Мартен — Грикспор/ван де Зандсхулп: прогноз Игоря Панкова на матч в Марракеше

Голубев/Мартен — Грикспор/ван де Зандсхулп: прогноз Игоря Панкова на матч в Марракеше
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Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира в Марракеше Андрей Голубев/Фабрис Мартен — Таллон Грикспор/Ботик ван де Зандсхулп.

Ставка: победа Голубева/Мартена за 1.85.

«На турнире в Марракеше пара Голубев/Мартен является первой сеяной. На стороне этого казахстанско-французского дуэта прежде всего огромный опыт выступлений в парах. Причём в этом году парни стали играть вместе. Дебют совместных выступлений можно назвать успешным. На связке турниров в Дохе и Дубае удалось выиграть поединки. Проигрывали при этом только топовым парам в борьбе. Как видим, на грунте теннисисты вновь планируют продолжить играть.

Представители Нидерландов Таллон Грикспор и Ботик ван де Зандсхулп на протяжении всей карьеры не делали акцент на парных выступлениях. Опыт парных матчей у них имеется, но чаще всего это бывает на домашних турнирах и на не самых рейтинговых стартах. Вместе в последний раз играли успешно в 2020 году, когда в Нур-Султане на «челленджере» пробились в четвертьфинал. После того дважды пробовали свои силы в Роттердаме, но выиграть ни одного матча так и не смогли.

Думаю, с учётом практически равных коэффициентов в этом противостоянии стоит заиграть ставку на парный опыт Голубева и Мартена», — сказал Панков.

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