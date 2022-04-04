«Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс».



Ставка: победа «Тампы-Бэй» и ТБ 5.5 за 3.00.



«Любопытно, что сейчас эти команды стоят в таблице Атлантического дивизиона так, что могут встретиться друг с другом уже в первом раунде.

Тренер «Миннесоты» объяснил, как его команде удалось нейтрализовать Овечкина.

Так что этот матч можно рассматривать как генеральную репетицию предстоящего раунда Кубка Стэнли, который стартует уже через четыре недели.



«Торонто» и «Тампа» находятся в хорошем тонусе, одержав семь и шесть побед в последних 10 матчах соответственно.



«Тампа» провела два матча подряд у себя дома, в которых победила «Чикаго» (5:2) и по буллитам уступила «Монреалю» (4:5). День отдыха, и ещё одна домашняя игра. Причем у «Тампы» против «Канадиенс» защищал ворота ветеран Брайан Эллиотт. То есть против «Торонто» выйдет более-менее свежий Андрей Василевский.



«Мэйпл Лифс» как раз путешествуют в выездной серии. Победа в Филадельфии (6:3), день отдыха – и вот матч в штате Флорида.



В этом сезоне команды играли в декабре в Торонто (5:3 в пользу «Тампы»), а ещё был такой матч в ноябре («Торонто» победил в овертайме 2:1). В целом сила команд более-менее равна. Но за «Лайтнинг» — фактор Василевского и домашние стены.



Я бы в этом матче взял кэф 3.00 на то, что «Тампа» у себя дома победит в основное время, а тотал составит больше 5.5 шайбы. Жду, что матч получится весьма результативным, но «Лайтнинг» покажут более качественный хоккей. Тем более южанам в таблице дивизиона нужно «Торонто» обгонять, чтобы серию первого раунда начинать у себя дома», — сказал Лысенков.

Чего ждать от матча «Тампа» — «Торонто»?

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