«Коламбус» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинз».



Ставка: победа «Бостона» и ТБ 5.5 за 2.35.



«Это команды с разным весом, статусом и положением в таблице.

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«Бостон» не просто попадает в плей-офф, но и уверенно накатывает на финиш, одержав восемь побед в последних 10 матчах.



Притом «Брюинз» имеют реальный шанс взобраться с четвёртого даже на второе место в Атлантическом дивизионе, что даст им домашний лёд в первом раунде и более хороший посев в плей-офф. Хотя пока «Брюинз» в первом раунде попадают на «Каролину», а в последние годы они выносили эту команду легко и уверенно.



«Коламбус» же в последних 10 матчах победил лишь трижды. Ни о каком плей-офф тут не может быть и речи. А главное для «Блю Джекетс» сейчас – это обкатать свою молодёжь с прицелом на следующий сезон.



Я бы в этом матче взял кэф 2.35 на то, что «Бостон» победит в основное время, а тотал составит больше 5.5 шайбы. Расклад сил понятен, а большое количество шайб ждать здесь вполне стоит», — сказал Лысенков.

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