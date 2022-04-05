«Манчестер Сити» — «Атлетико»: эксперты оценили шансы в матче Лиги чемпионов

5 апреля в Англии состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск.

Где покажут матч «Манчестер Сити» — «Атлетико»?

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.40. Успех испанцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.11.

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