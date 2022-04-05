«Бенфика» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы в матче Лиги чемпионов

5 апреля в Португалии состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск.

Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Бенфика» — «Ливерпуль».

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.39. Успех португальцев оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.30.



Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5 гола) оценена в 2.00, победа «Бенфики» с форой (+1.5) — в 1.86.

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