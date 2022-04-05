«Металлург» — «Трактор»: эксперты назвали фаворита второго матча серии Кубка Гагарина

5 апреля состоится второй матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск.
Максим Лебедев дал прогноз на второй матч серии «Металлург» — «Трактор».
Счёт в серии 1-0 в пользу магнитогорцев, в первом матче они выиграли со счётом 3:2.
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех «Трактора» оценён экспертами в 2.76.
Букмекеры уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15.
Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83, на гол до истечения первой минуты — за 13.0.
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