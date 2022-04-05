«Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 2-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Металлург» Мг – «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» и ТМ 5.5 за 3.80.



«В первом матче «Магнитка» сделала хороший задел на всю серию: и победила, и дважды при этом отыгрывалась у соперника, который очень хорошо умеет сберегать результат. И, впервые поведя в счёте, сама удержала победный результат. В общем, надо идти дальше, даже при том условии, что ожесточение соперника при этом возрастёт.

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Именно этот факт, по моему убеждению, может стать решающим во второй игре. Тут работает психология, справиться с которой удаётся редко и малому числу тренеров, поскольку это общечеловеческая психология и её законы трудно обойти, хоть и возможно.

После такой красивой победы у игроков «Магнитки» где-то в подсознании возникнет чувство самоуспокоенности (дескать, победили раз, победим и второй), как бы при этом Илья Петрович ни расшибался в лепёшку. А вот хоккеисты «Трактора», наоборот, будут более ожесточены и более заточены на состояние «победить либо умереть». Там чуть-чуть в минус, тут чуть-чуть в плюс – вместе это и приведёт к тому, что после магнитогорской части серии счёт в ней будет равным.

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То есть при всей моей любви к «Магнитке» (особенно на фоне «Трактора») во втором матче прогнозирую «пролетарскую» и «рабоче-крестьянскую» победу гостей. Опять-таки в низовом матче с тоталом, едва ли превышающим 5.5.

Конечно, с минимальным преимуществом в счёте. Вполне возможно, что и за пределами основного времени, но, скорее всего, всё-таки команды в него уложатся», — сказал Лебедев.



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