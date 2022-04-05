«Металлург» Мг — «Трактор»: ставка Павла Лысенкова на игру Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч 1/2 финала Кубка Гагарина, в которомсыграют «Металлург» Мг — «Трактор».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.80.



«В первом матче «Металлург» выиграл. Все там было как на качелях. «Трактор» даже вёл в счёте, но «Магнитка» перебросала соперника 40-25. «Металлург» играл от атаки, доминировал. Там есть проблемы с защитниками, но «Трактор», несмотря на подбор игроков, играет в какой-то не очень зрелищный хоккей.

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В этом плане мне нравится больше «Магнитка». Во втором матче прогнозирую победу «лис». Коэффициент на победу предлагается 1,80. Я бы зашел именно с такой ставкой, потому что «Металлург» мне вообще видится финалистом Кубка Гагарина.

Невероятный кураж был пойман в серии с «Авангардом», где всё решалось в седьмом матче, а там «Магнитка» показала себя очень искушенным бойцом: и в обороне, и в атаке, и в большинстве играли хорошо», — сказал Лысенков.



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