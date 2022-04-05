«Металлург» Мг – «Трактор»: прогноз Дарьи Мироновой на второй матч серии плей-офф КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг – «Трактор».
Ставка: ТМ 5.5 за 1.57.
«Металлург» сделал что-то новенькое в этом плей-офф — не проиграл стартовый матч дома, хотя местами казалось, что «Трактор» затащит хозяев в свою паутину.
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«Металлургу» дважды пришлось вырываться в счете: сначала большинство 5 на 3 реализовал Кравцов, потом Бывальцев красиво обыгрывал всё и всех на своём пути к воротам, удалось перехитрить даже Кошечкина. И это в меньшинстве. По сути, «Трактор» так и не пробил «Металлург» при игре 5 на 5.
Не могу сказать, что «Металлург» провёл свой лучший поединок, но и соперник сильно отличается по стилю, постоянно заплетал в свои сети, откатывался. «Трактору» для вариативности не хватает Седлака и Пуулкинена. По наблюдениям — «Металлургу» есть куда прибавить, как минимум, в давлении и скорости принятия решения. «Трактор» очень плотно играет у своих ворот, тяжело хозяевам находить хотя бы дырочки для бросков.
Уилл слишком хорош! «Металлург» смог пробить его лишь три раза, а ещё 40 потревожить.
Серия не такая яркая, как на Западе, да и предыдущий соперник «Магнитки». Оборона у гостей-есть, вратарь — в полном порядке, а хозяева любят двигать шайбу. Но было пресно, остановлюсь на ТМ 5.5», — сказала Миронова.
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