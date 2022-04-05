«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.01.



«Пришло время первых четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов. У команды Диего Симеоне все дороги ведут в Манчестер. Один «Манчестер» уже прошли, а теперь на пути «Манчестер» на порядок серьёзнее, лидер АПЛ.

Виктор Гусев дал прогноз с коэффициентом 3.30 на матч «Ман Сити» — «Атлетико».

Думаю, что Гвардиола не рад, что в соперники попалась команда Симеоне. С любой другой командой «Манчестер Сити» было бы легче. Даже «Бавария», «Челси» или любая другая команда были бы предпочтительнее. Симеоне сейчас явно про тактику.



«Атлетико» в полном порядке. В отличной форме сейчас находится Жоау Феликс. В последнем туре «Атлетико» обыграл «Алавес» (4:1). Здорово после травмы вернулся Матеус Кунья, пенальти заработал и передачу отдал. Феликс забил два, и Суарес забил два. Все это на фоне «Алавеса».



«Манчестер Сити», в свою очередь, в экономрежиме в АПЛ обыграл «Бёрнли» (2:0). Сначала забил два мяча и потом свободно доиграл матч, экономя силы для матча Лиги чемпионов. Понятно, что Симеоне постарается придумать что-то конкретное именно под Гвардиолу.



Пепе также наверняка думает, чтобы такое придумать оригинальное для команды «Атлетико». Но когда запутываешься в этих тактических нюансах и схемах, то вряд ли стоит ожидать результативного футбола. Это мы видели в ответной встрече «МЮ» и «Атлетико», а также в ответной встрече с лиссабонским «Спортингом» против «Манчестер Сити». Там понятно, что был разгром после первого матча, но он не вытекал из логики игры.



Сейчас соперник совершенно иной. С другим качеством игроков. Я думаю, что от первой встречи вряд ли стоит ждать высокой результативности. На мой взгляд, особенно в первом тайме, когда команды будут присматриваться друг к другу, а я уверен, что Гвардиола опасается Симеоне, но и Диего тоже не очень рад, что достался в соперники «Манчестер Сити». Но надо играть — если хочешь выигрывать трофей, то надо проходить серьёзных соперников.



Выбираю вариант 1-й тайм ТМ 1 гола за 1.75. Также взял бы второй тайм результативнее первого. Да, «Манчестер Сити» результативно сыграл в первом тайме и с «Бёрнли», и со «Спортингом» в Лиге чемпионов. Но тут как раз очень многое стоит на кону. Команды опасаются друг друга, поэтому вряд ли понесутся с первых минут с шашкой наголо», — сказал Генич.



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