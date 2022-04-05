«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз Ивана Млечного на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов cезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.



«После долгой паузы возвращается Лига чемпионов со своими четвертьфиналами, и сейчас хочется обсудить встречу «Манчестер Сити» с «Атлетико».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Атлетико» с коэффициентом 3.30.

Скажи ещё пару месяцев назад, что эти команды встретятся в четвертьфинале, мы бы с уверенностью отдали своё предпочтение подопечным Гвардиолы. Но сейчас ситуация несколько иная. Во-первых, и в АПЛ «Сити» уже подпустил к себя очень близко своего соперника в лице «Ливерпуля». Во-вторых, «Атлетико» сейчас начал показывать очень качественную игру и одержал семь побед за последние восемь матчей. Так что в любом случае нас ожидает уж точно одно из самых интереснейших противостояний на данном этапе.



«Манчестер Сити», конечно, проводит очень хороший сезон, но относительно результатов и стабильности сейчас команда идёт на спад. Уже очень долгое время, вливая такое огромное количество денег, команда никак не может зацепиться за трофей, и, если честно, нет никаких предпосылок, что в этом сезоне это изменится.



Что касается «Атлетико», то команда в последнем отрезке сезона начала показывать очень качественную игру. Все мы помним, что «Атлетико» находился в середине турнирной таблицы, но уже сейчас из-за провалов «Севильи» они расположились на третьей строчке и вполне легко могут побороться за серебряные медали с «Барселоной». В любом случае матч нас ожидает интересный и я уверен, что «Сити» в первой встрече не оставят зрителей без голов. Мой прогноз на данный матч — тотал больше 2.5. Удачи», — сказал Млечный.



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