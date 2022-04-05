«Ман Сити» — «Атлетико»: ставка Дениса Казанского на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Атлетико».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.38.



«Атлетико» снова приезжает в Манчестер, на этот раз в гости к «Ман Сити» играть на его стадионе. Это должно быть увлекательно по нескольким причинам. Во-первых, они никогда не играли между собой, в отличие от тренеров. Диего Симеоне и Пеп Гвардиола встречались. Напомню, «Атлетико» выбил «Баварию» Гвардиолы из Лиги чемпионов.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Атлетико» с коэффициентом 3.30.

Здесь интрига также присутствует, потому что форма «Атлетико» на это намекает. «Атлетико» не конкурент «Реалу» в Ла Лиге, но тут команда может пошуметь. Последние шесть матчей выиграны, в том числе и четыре на выезде. Если посмотреть, когда «Атлетико» не забивал, то это было аж в феврале. Тогда мадридцы не сумели забить «Леванте», но то было очень давно.



Сейчас «Атлетико» в полном порядке. В этом убедился «МЮ», а теперь убедится и «Сити». Феликс играет на каком-то невероятном подъёме. «Ман Сити» будет очень тяжело, но это будет домашняя игра, поэтому задел должен быть обеспечен. Кроме того, у «Манчестер Сити» впереди матч с «Ливерпулем», причём очень важный, а значит, Гвардиоле надо будет думать, как сохранить состав и кого выпускать.



Обе забьют — это очевидно, а вот если пойти дальше, то победа «Ман Сити». Команда Гвардиолы может иметь солидное преимущество и победит в первой игре», — сказал Казанский.



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