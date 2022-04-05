«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 4.5 за 1.70.



«Бенфика», которая неожиданно для многих прошла «Аякс», дома будет принимать «Ливерпуль». Понятно, что «Ливерпуль» — один из фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов. Вряд ли ещё один фортель у «Бенфики» пройдёт, тем более что она должна была проиграть домашний матч «Аяксу». Но там амстердамцы рано бросили вёсла и позволили «Бенфике» тогда счёт сравнять.

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«Ливерпуль» очень здорово играет в обороне. Это ни для кого не секрет. Думаю, у «Бенфики» на сей раз будет мало шансов. Но «Бенфика» умеет играть в защите. Это мы видели в ответных матчах с «ПСВ» и «Аяксом». Но здесь не по Сеньке шапка. «Ливерпуль» уже играл в этом сезоне в Португалии. И если уж лидера чемпионата Португалии крупно обыграл 5:1, то и здесь будет иметь хорошие шансы. Но здесь всё-таки плей-офф. Вряд ли такую результативность мы увидим.



Я думаю, «Ливерпуль» выиграет, но забитых мячей будет немного (меньше 4.5). Здесь коэффициент — 1.7. А за хороший коэффициент 2.2 можно рассмотреть вариант победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Генич.



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