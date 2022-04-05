«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бенфика» — «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 3 за 1.99.
«На мой взгляд, «Бенфика» уже прыгнула выше головы, пройдя «Аякс». В такой результат почти никто не верил, а зря. Но «Ливерпуль» даже в сравнении с «Аяксом» — это другой уровень.
«Бенфика» — «Ливерпуль»: когда начало, где покажут.
Думаю, команда Клоппа будет пытаться закрыть все вопросы уже в первой встрече. У «Ливерпуля» большие задачи в чемпионате Англии, силы понадобятся для борьбы с «Ман Сити». Поэтому хорошо бы уверенно выиграть в Лиссабоне. «Порту» мерсисайдцы уже громили в этом сезоне. Уровень «Бенфики» точно не выше.
«Бенфика» дома не станет закрываться. Всё-таки болельщики будут ждать качественного футбола, атакующего. Весь матч сидеть в обороне — это не стиль «Бенфики», играющей на своём поле.
Поэтому жду голов. Ставлю на тотал больше 3 мячей. «Ливерпуль» при желании и в одиночку может решить этот вопрос, но и «Бенфика» может забить», — сказал Титов.
Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Бенфика» — «Ливерпуль».
«Бенфика» — «Ливерпуль»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Степашин оценил шансы «Динамо» опередить «Зенит» и стать чемпионом.
Претенденты на покупку «Челси» опубликовали список предвыборных обещаний.
Ниже «Нижнего». «Спартак» планирует отметить столетие вылетом из РПЛ?
- 5 апреля 2022
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 4 апреля 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 3 апреля 2022
-
20:00
-
19:30
-
18:30
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00