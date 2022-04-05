«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Лиссабоне

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бенфика» — «Ливерпуль» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3 за 1.99.



«На мой взгляд, «Бенфика» уже прыгнула выше головы, пройдя «Аякс». В такой результат почти никто не верил, а зря. Но «Ливерпуль» даже в сравнении с «Аяксом» — это другой уровень.

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Думаю, команда Клоппа будет пытаться закрыть все вопросы уже в первой встрече. У «Ливерпуля» большие задачи в чемпионате Англии, силы понадобятся для борьбы с «Ман Сити». Поэтому хорошо бы уверенно выиграть в Лиссабоне. «Порту» мерсисайдцы уже громили в этом сезоне. Уровень «Бенфики» точно не выше.



«Бенфика» дома не станет закрываться. Всё-таки болельщики будут ждать качественного футбола, атакующего. Весь матч сидеть в обороне — это не стиль «Бенфики», играющей на своём поле.



Поэтому жду голов. Ставлю на тотал больше 3 мячей. «Ливерпуль» при желании и в одиночку может решить этот вопрос, но и «Бенфика» может забить», — сказал Титов.



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