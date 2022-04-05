«Манчестер Сити» — «Атлетико»: ставка Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 5 апреля

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Атлетико» Мадрид в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 2.33.



«Довольно интересная пара получилась в Лиге чемпионов. Тренерское противостояние Хосепа Гвардиолы и Диего Симеоне тоже очень важно. Оно даже более важное, чем клубная афиша матча. Две совершенно разных идеологии столкнутся между собой.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Атлетико» с коэффициентом 3.30.

Мне кажется, у «Атлетико» есть шансы поймать Хосепа Гвардиолу, тем более что у испанского тренера не всегда получается наладить оборону. Я бы исходил из возможного успеха «Атлетико» в этом матче, а не из предполагаемого триумфа «Манчестер Сити». Хотя понятно, что букмекеры считают иначе. Они видят «Манчестер Сити» явным фаворитом пары. Может быть, они считают, что и прошлый раунд «Атлетико» как-то незаслуженно прошёл.



Мой вариант — обе забьют. Коэффициент очень большой — 2.33. «Манчестер Сити» от обороны играть в принципе не умеет. «Атлетико» на контратаке может забить гол», — сказал Андронов.



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