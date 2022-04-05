«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.



«Говорим о первом четвертьфинале «Бенфика» — «Ливерпуль». Уже 16 побед подряд у «Ливерпуля», если не считать матч с «Интером».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Бенфика» с коэффициентом 3.30.

Восемь игр подряд, в которых «Ливерпуль» не забивает больше двух мячей. Он и не стремится забивать больше. О чём это говорит? О том, что «Ливерпуль» вышел на такой уровень, что у команды есть стопроцентная уверенность в своих силах, и не нужно громить соперников, а просто положить очередные три очка в копилку.



«Ливерпуль» не демонстрирует ничего сверхъестественного, шедеврального. Хотя шедевром можно назвать и то, как команда Клоппа добивается победы, проводя за матч две-три качественные атаки. У «Ливерпуля» на неделе будет самая важная игра с «Сити». Эта игра куда важнее, чем матч с «Бенфикой». Если не получится добыть нужного результата, то есть ответный матч на «Энфилде». Там «Ливерпуль» сможет добыть нужную победу.



В предстоящем матче вряд ли мы увидим что-то сверхъестественное от «Ливерпуля». Будет очередное выполнение работы, поэтому не стоит тут ждать крупного счёта. Скорее всего, тут будет очередная победа на классе.

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Если говорить о ставках, то мне понравилась Х2 и ТМ (3.5) за коэффициент в районе 1.80. Ни слова не сказал про «Бенфику», но если говорить о португальцах, то команда проваливает этот сезон. Разве что Нуньес зажигает на протяжении этого сезона. Но он, скорее всего, по итогам сезона покинет команду, как это часто бывает со звёздами, играющими в чемпионате Португалии. Также стоит отметить и пару центральных защитников, которым в сумме уже 70 лет.



Не думаю, что тут «Бенфика» может что-то сотворить, а «Ливерпуль» сыграет в свой привычный футбол и добьётся результата. Но даже если что-то пойдёт не так, то сделает это через неделю», — сказал Петросьян.



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