«Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Англии

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Атлетико».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.



«Я жду очень интересный футбол. Ещё совсем недавно в Манчестер приезжал «Атлетико», где обыграл «Манчестер Юнайтед». И вот теперь другая команда из того же города, только более сильная – «Манчестер Сити».

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Атлетико» с коэффициентом 3.30.

«Горожане» идут на первом месте в чемпионате Англии, но за лидерство идёт упорная борьба. Было преимущество, которое команда растеряла, сейчас всего на одно очко «Сити» опережает «Ливерпуль». При этом Гвардиола действует уверенно, у команды есть запас прочности.



В последнем туре «Сити» спокойно обыграл «Бёрнли» 2:0, уже на 25-й минуте финальный счёт был установлен. После этого команда спокойно владела мячом и довела до победы. То есть силы сэкономила.



«Атлетико» уже 6 матчей подряд выигрывает в чемпионате Испании, к тому же прошёл «МЮ». Команда на ходу, неплохо обороняется (не так, как в прошлые годы, но всё же). При этом начали много забивать. Хорошая линия атаки, где «первую скрипку» играет Феликс, а на роль второго нападающего есть конкуренция в лице Суареса, Гризманна и Корреа.

Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Мадридцы хорошо выглядят в атаке. Думаю, свой гол они забьют. Ну а «Манчестер Сити» – это очень сильная команда, которая возьмёт своё в этом матче и, скорее всего, победит.



Жду результативной игры, хозяева будут агрессивны, при этом «Атлетико» также свой шанс найдёт и гол забьёт. Мой прогноз – ТБ 2.5», — сказал Мор.



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