«Манчестер Сити» — «Атлетико»: ставка Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.02.



«Снова Манчестер, снова мадридский «Атлетико». Только теперь команде Симеоне играть не с «МЮ», а с «Сити». И это куда более тяжёлая задача. Гвардиола и «Манчестер Сити» никак не могут добраться до трофея, которым давно грезят. В прошлом сезоне остановились в шаге, сейчас вновь будут штурмовать. И шансы хорошие.

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«Атлетико» знает толк в оборонительной игре, многие соперники спотыкались о мадридский клуб. И по кадрам «Атлетико» выглядит очень солидно, есть звёзды практически во всех линиях. Атака выглядит очень мощно. Но здесь придётся пахать в защите, причём всей команде. А иначе не остановить карусель «Манчестер Сити», которая будет вращаться на сумасшедшей скорости.



Я всё-таки считаю, что «Атлетико» не удастся остановить «Манчестер Сити». Не так надёжна оборона мадридцев в этом сезоне, а без этого нечего делать в матче с «Сити», тем более в гостях. Хозяева постараются выиграть поубедительнее, чтобы потом спокойно чувствовать себя в Испании.



Поставлю на победу «Манчестер Сити» с форой (-1,5). 2:0, 3:1 — очень всё реально», — сказал Титов.



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