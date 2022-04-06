ЦСКА — СКА: эксперты назвали фаворита третьего матча серии плей-офф КХЛ

6 апреля в Москве состоится третий матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Счёт в серии равен — 1-1.

ЦСКА — СКА: тревожный звонок для москвичей уже прозвучал.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.80, успех СКА оценён экспертами в 4.50.



Букмекеры не уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40.

Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99, а на гол до истечения первой минуты — за 14.0.

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