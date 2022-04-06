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«Челси» — «Реал»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

«Челси» — «Реал»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов
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6 апреля в Лондоне состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех испанцев оценен экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.46.

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Реал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, а на пенальти — за 2.55.

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