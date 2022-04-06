«Челси» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.72.



«Не можем обойти вниманием и противостояние «Челси» и «Реала». В прошлом году эти команды играли в полуфинале Лиги чемпионов. Но многое изменилось с того времени. Да, «Челси» выиграл трофей и тогда при Тухеле был в полном порядке. «Реал» был с Зиданом, но сейчас с Анчелотти, который отсутствовал в последнем матче с «Сельтой», а его заменил сын.

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«Реал» выиграл непростой выездной матч (2:1). Три пенальти были назначены в ворота «Сельты», и два реализовал Бензема. До паузы на матчи сборных «Реал» не очень здорово смотрелся и проиграл в эль-класико со счетом 0:4. Нельзя сказать, что и в Виго «Реал» смотрелся хорошо.



Но Анчелотти – опытный и прожженный боец. Наверняка он что-то придумает, но пока неизвестно, будет ли он присутствовать на матче и руководить своей командой.



«Челси» проиграл «Брентфорду» (1:4). Тухель после матча рвал и метал. Он сказал, что его команда играла не на уровне коллектива АПЛ в обороне. Эти прорывы и выбегания «Брентфорда» стали для «Челси» просто неразрешимой задачей. Однако это провал в чемпионате, где за трофей борются всего две команды, поэтому «Челси» может полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов.



Мы понимаем, что сейчас внутри клуба очень непростая ситуация, связанная с санкциями, наложенными на Абрамовича. Все это сказывается на эмоциональном состоянии игроков и тренеров. Дает ли это все шанс «Реалу»? И да, и нет. Мне кажется, что мадридцы сыграют первый матч так же, как против «ПСЖ». Там Бензема был только после травмы, и мяч впереди практически не держался.



«Реал» постарается сыграть максимально осторожно в обороне, а потом уже магия «Сантьяго Бернабеу» поможет «Реалу», как и в матче с «ПСЖ». В прошлом году «Реал» против «Челси» играл на другом стадионе и оба матча были низовыми, как может случиться и в этот раз.



«Реал» сосредоточится на обороне, а по поводу «Челси» сомневаюсь, что команда выдаст после 1:4 еще один верховой матч. Тухель наверняка сделает какие-то корректировки. Мой прогноз — 1Х и ТМ (3,5). Можно сыграть просто низ за 1,75. Можно взять совсем скромный кеф 1,40 за ТМ (3). В большое количество голов, честно говоря, не верю», — сказал Генич.

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