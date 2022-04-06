ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч полуфинала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 ЦСКА — СКА.



Ставка: победа ЦСКА и ТМ 4.5 за 3.10.



«Ну, должен был СКА брать второй домашний матч. Он должен был брать его как угодно, хоть боком, хоть верхом на палочке. Поскольку второй подряд домашний проигрыш напрямую вел к проигрышу всей серии, да, пожалуй, еще сухому. Я не склонен преувеличивать заслуги СКА, скорее всего, это их первая и последняя победа в данной серии. Просто во втором матче питерцы были злее и более настроены на результат. А ЦСКА был несколько более вальяжен, о чем говорит хотя бы тайм-аут москвичей, взятый тогда, когда его не нужно было брать, поскольку у СКА был проброс и они не могли сменить свою уставшую пятерку.

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Но третий матч серии будет уже в Москве. И те самые чашки весов, о которых я неоднократно писал и говорил в своих прогнозах, теперь должны качнуться в сторону ЦСКА. Москвичи потерпели первое поражение в нынешнем плей-офф, и оно пришлось на десятый по счету матч – как говорится, надо и честь знать. Вот они и знали, отдав питерцам победу, причем сделали это как-то очень спокойно и обыденно. Ну, не так играются последние минуты, когда команда хочет спасти игру, совсем не так! Зато теперь все удовлетворены, никто не бросит камень в небритого Ротенберга (а это само по себе зрелище не для слабонервных). Дальше можно спокойно доедать СКА у себя дома и подвешивать питерцев со счетом 3-1 в серии перед выездным матчем.



Ну, вы все поняли. В третьем матче ЦСКА должен победить. Вновь нам никуда не деться от тренерских шахмат. Вновь наиболее вероятным исходом поединка станет счет 2:1 в основное время. Не думаю, что соперники захотят за те же деньги бегать лишнее время. В общем, ЦСКА сделает свое дело и поведет в счете. И уж точно не верится, что у такого ЦСКА питерцы смогут в оставшихся матчах выиграть более одного матча еще. Такой у меня для вас прогноз, и, думается, в этой серии других прогнозов быть не может», — сказал Лебедев.

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