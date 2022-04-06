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«Челси» — «Реал»: прогноз Дениса Казанского на четвертьфинал Лиги чемпионов

«Челси» — «Реал»: прогноз Дениса Казанского на четвертьфинал Лиги чемпионов
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Челси» — «Реал».

Ставка: гол Хаверца за 2.85.

«Матч может получиться ярким, как это было не так давно. Надо сказать, что у Мадрида плохие отношения с английскими командами (и с «Челси», в частности): 5 матчей без побед, 2 ничьи и 3 поражения. Тухель также любит играть против испанских клубов: 5 матчей (как главный тренер «Челси») и ни одного поражения.

Какой канал покажет матч «Челси» — «Реал»?

Да, у синих только что случился странный казус с «Брентфордом». Но такое бывает, в прошлом году примерно в это же время была очень странная игра с «Вест Бромвичем» – 2:5, а затем все изменилось.

Думаю, что и здесь не стоит обращать внимание на игру против «Брентфорда». Стоит посмотреть на то, как «Реал» играет против топов, а это не самое хорошее зрелище.
С «Барселоной» мы помним, что недавно было, также были мучения с «ПСЖ». А тут еще и гостевая игра.

Я бы сделал персональную ставку. Думаю, что в составе «Челси» забьет Кай Хаверц. Он был хорош в составе Германии, а до интернациональной паузы забил 5 мячей в 6 матчах за «Челси».

Думаю, что Тухель будет играть в атаку. Надо идти и забивать. Кто, если не Кай Хаверц?», — сказал Казанский.

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