«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в 19-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и ТМ 3.5 за 1.80.



«Неудачно обе команды сыграли в минувшем туре РПЛ. «Крылья Советов» были явными фаворитами в игре с «Уфой», но не показали свой лучший футбол. Отчасти это связано с тем, что соперник быстро забил и закрылся. Но в то же время нельзя не отметить, что «Уфа» просто больше хотела победить. Ей было важнее.

Почему «Ростов» станет проблемой для «Крыльев Советов»?

«Ростов» после пары неплохих матчей проиграл дома «Нижнему». Немало молодых выпускает Карпин, отсюда и нестабильность. «Нижний» был более конкретен. Возможно, и здесь желания у гостей было побольше. Они бились хорошо и шансы реализовали.



Здесь все-таки отдаю предпочтение Самаре. «Крылья Советов» обладают более стабильным составом. На выезде у них бывает больше свободы, чем соперники им дают, приезжая в Самару. «Ростов» сыроват, да и по качеству состава, пожалуй, уступает самарцам.



Я здесь выберу вариант — «Крылья Советов» не проиграют и тотал меньше 3,5 мяча. Града голов ждать сложно, тем более что в выходные много сил потратили, но команда Осинькина выглядит более подготовленной и цельной», — сказал Титов.

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