«Челси» — «Реал»: ставка Артура Петросьяна на матч плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал».



Ставка: обе забьют за 1.91.



«Эти команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда, несмотря на всю свою проблемность, «Челси» выглядел на голову выше своего соперника. Заслуженно обыграл «Реал» по сумме двух встреч. Помню, что тогда и Вернер не забивал, и Хаверц не раскрылся. Но команда создавала моменты и за счет коллективной работы, организации и прессинга, которые Тухель к тому моменту уже успел привить команде, удалось пройти дальше.



Какой канал покажет матч «Челси» — «Реал»?



Что изменилось за год? В плане организации, как ни странно это звучит, команда стала хуже. Может быть, в нападении была проделана работа и моменты стали возникать с большей легкостью. Но в плане организации есть сложности, и это было видно в последнем матче с «Брентфордом», когда новичок АПЛ просто деклассировал лондонцев — особенно в центре поля, в переходных фазах. Это был не звоночек, а колокол для Тухеля перед игрой с «Реалом».



У «Реала» тоже примерно схожие проблемы последние несколько недель. Неудачная игра с «Барселоной» и сложный матч с «Сельтой», по итогам которого лучшим был признан Куртуа. В игре без мяча все было далеко не идеально.



Если сопоставить все вышесказанное и отметить проблемы в игре без мяча у обеих команд, то вполне может быть что-то результативное. «Реал» и «Челси» вполне могут сообразить по голу минимум, поэтому неплохо смотрится ставка на «обе забьют» за коэффициент 1.91», — сказал Петросьян.



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