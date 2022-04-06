ЦСКА — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Гагарина

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч финала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграют ЦСКА и СКА.



Ставка: ТМ 4 за 2.13.



«Сейчас счёт в серии 1-1, и мы в Санкт-Петербурге увидели два совершенно разных матча. В первом шла борьба, счет был 1:1, но ЦСКА забросил вторую шайбу усилиями 41-летнего ветерана Александра Попова, а потом дожал питерцев.

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Второй матч – тот же Попов открыл счёт уже на второй минуте, но после этого СКА сыграл очень активно, перебросал москвичей (38-16) и заслуженно одержал победу с любимым счётом 2:1. Да, СКА выигрывает со счетом 2:1 в этом плей-офф уже в пятый раз подряд! Это на заметку любителям ставить на конкретный результат.



Теперь трудно сказать, сможет ли СКА так доминировать в третьем матче в Москве. Но я вижу уже по счетам 3:1 и 2:1, что в этих поединках очень мало шайб и тотал меньше заходит на ура.



А вот гадать на победителя тут бы я не стал, хотя шансы ЦСКА выглядят чуть предпочтительнее.



Я бы в этом матче взял кэф 2,13 на то, что будет тотал меньше 4,0. Если соперники забросят четыре шайбы, то это возврат. А счёт вроде 2:1 приведет к точному прогнозу. В это я и буду верить», — сказал Лысенков.



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