«Челси» — «Реал»: прогноз Алексея Андронова на встречу плей-офф Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Челси» — «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Реал» не проиграет за 1.77.



«Довольно сложный лигочемпионский матч для прогноза. С одной стороны мы имеем дело с действующим победителем турнира, а с другой стороны — большой клуб, который уже восстановил свои позиции и уже в прошлом раунде Лиги чемпионов показал, на что он способен.

Мне кажется, что букмекеры несколько недооценивают мадридский «Реал», особенно на фоне тех проблем, которые испытывает «Челси», пусть и не на футбольном поле. И это все не может не накладывать определенный отпечаток на игроков.



Наверное, сейчас и наступит тот эпизод, когда уже все будет сказываться на «Челси». Думаю, «Реал» попробует сыграть от себя и с позиции силы. Мне кажется, что определенные шансы на успех у него есть.

Во всяком случае, я бы выбрал ставку «Реал» не проиграет с коэффициентом 1,77. Исхожу именно из коэффициента. Мне кажется, что это высокие цифры», — сказал Андронов.



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