«Челси» — «Реал Мадрид»: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Челси» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» за 4.10.



«Честно говоря, кажется, что лондонский клуб окончательно поплыл. Внешние факторы оказывают очень сильное давление, плюс ситуация с Тухелем, который развёлся с женой, тоже не может радовать. Правда, хоть поражение от «Брентфорда» со счётом 1:4 и выглядит достаточно критичным, но уж лучше пусть это случится в чемпионате, где в целом для «Челси» уже всё понятно, нежели что-то подобное произойдет в дальнейшем в Лиге чемпионов.

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Ну а произойдёт ли что-то подобное или нет, нам только предстоит узнать. В целом «Челси» достаточно легко прошёл «Лилль», выиграв противостояние с общим счётом 4:1, но проход такой французской команды вряд ли сопоставим с тем, что сделал мадридский «Реал».



«Реал» прекрасно смотрится в чемпионате и, по сути, уже решил все вопросы относительно внутреннего первенства. В Лиге чемпионов королевский клуб тоже порадовал нас прекрасной игрой в противостоянии с «ПСЖ». Очевидно, что Анчелотти должен был извлечь ошибки из первого матча с французами, тем более что лондонцы играют в несколько другой футбол, так что мы вполне можем увидеть расклад, при котором «Реал» будет контролировать игру в Англии.



Мне кажется, этот матч может стать ещё одним гвоздём в крышку гроба «Челси». Я уверен, что Анчелотти понимает вес всех проблем, которые имеются у лондонцев, и попытается надавить со старта. А как умеет включаться «Реал», мы все с вами знаем. Мой прогноз на этот матч — победа мадридского «Реала».



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