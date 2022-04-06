«Аугсбург» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Аугсбург» — «Майнц» в 26-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (0) за 2.31.



«Перенесённый матч Бундеслиги. Думаю, что при планировании ставки здесь надо учитывать турнирную таблицу. Очень мало времени осталось до конца турнира.

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«Аугсбург» ближе к зоне вылета находится. Ему нужно забирать домашние матчи, особенно у таких соперников. В принципе, на мой взгляд, команда Маркуса Вайнцирля выглядит довольно прилично сейчас.



У «Майнца» тоже были неплохие результаты. Но мотивация в этой игре мне видится довольно принципиальным моментом.



Думаю, что очень хорошая ставка на победу «Аугсбурга» с форой (0). Предусмотрен расход. А коэффициент — 2.31. Честно говоря, не очень представляю, как «Майнц» может выиграть этот матч на поле такого мотивированного соперника», — сказал Андронов.

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