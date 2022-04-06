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«Челси» — «Реал»: ставка Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Лондоне

«Челси» — «Реал»: ставка Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Лондоне
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: гол Бензема за 3.10.

«Очень сложный матч для прогноза. Смущают последние результаты команд. «Челси» проиграл 1:4 дома «Брентфорду». Такое, наверное, только в страшном сне могло присниться фанатам. Но, возможно, уже готовились лондонцы к Лиге чемпионов. За чемпионство они уже не борются, а место в четвёрке почти гарантировано. «Реал» 2 недели приходил в себя после разгрома от «Барселоны», сейчас он выиграл у «Сельты», но всё за счёт пенальти. Игра достаточно сумбурная.

Предсказывать что-то здесь тяжело. Да, в прошлом сезоне «Челси» довольно уверенно прошёл «Реал» в плей-офф Лиги чемпионов, но сейчас всё может быть иначе.

Я бы рискнул с высоким коэффициентом поставить на гол Бензема. Фантастический сезон проводит француз, очень много забивает и претендует на звание лучшего игрока в мире. К тому же он и пенальти бьёт. Такие матчи должны решать звёзды, поэтому верю в гол Карима Бензема», — сказал Титов.

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