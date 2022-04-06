«Челси» — «Реал»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Челси» — «Реал».



Ставка: ТМ 2 за 2.55.



«Челси» встречается с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мы все знаем, в каком состоянии находится клуб «Челси», я не про игроков. Санкции, ограниченный бюджет, невозможность продлевать игроков, невозможность продавать билеты. Всё это может влиять на психологическое состояние футболистов. Тухель делает всё возможное, чтобы ситуация не влияла на них. Но на игре это всё же сказывается. Результат матча с «Брентфордом» тому доказательство. Было заслуженное домашнее поражение со счётом 1:4.



При этом команда может собраться на Лигу чемпионов. Это всё же главный турнир Европы. «Челси» должен сыграть собранно, команда должна показать реакцию на домашнее поражение в чемпионате Англии. «Челси» умеет сдерживать соперника, действовать через контратаки. У команды очень быстрая линия нападения. «Челси» умеет прессинговать, и в этом плане у «Реала» могут быть сложности. В прошлом сезоне мадридцы в этом убедились.

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В первой игре команды не покажут всего своего потенциала, так как противостояние двухраундовое. Предыдущие матчи показали, что эти игры не очень результативные и во второй встрече ставки высоки.



«Реал» в предыдущем матче обыграл «Сельту». Добыл очень тяжёлую победу. При этом «Реал» сохраняет лидерство в чемпионате и в 1/8 финала прошёл не кого-нибудь, а «ПСЖ». Три тайма из четырёх «Реал» играл хуже «ПСЖ», но в заключительном тайме мадридцы показали класс.



Как будет играть «Реал» против «Челси»? Мы видели, что на выезде мадридцы играли от обороны. Выводы были сделаны, но «Реал» и в этом матче в состоянии сыграть надёжно в защите. «Реал» умеет контролировать мяч и диктовать условия сопернику. В этом плане очень сложно предсказать, кто будет доминировать и владеть мячом. Очень равная пара.



«Челси» — действующий обладатель Лиги чемпионов, а «Реал» в таком составе — одна из самых опытных команд турнира. Мне кажется, что Анчелотти поставит задачу аккуратно сыграть в переходных фазах. У «Челси» очень быстрая линия атаки — и нельзя оставлять пространство сопернику. «Реал» может защищаться высоко и действовать с оглядкой на ответную встречу.



Не жду результативного матча. Думаю, что голов будет немного. Мой прогноз — ТМ (2) за 2.55. Рискованно, но результативного футбола не жду. Может быть ничья 1:1 или 0:0, а может, и минимальная победа «Челси» или «Реала». В этой игре будет много борьбы, единоборства. Это будет большое тактическое противостояние тренеров. Всё решится в ответной встрече, а в первой будут играть осторожно», — сказал Керимов.



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