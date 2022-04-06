«Вильярреал» — «Бавария»: прямой эфир, смотреть онлайн, какой телеканал, прямая трансляция

Сегодня, 6 апреля, в Испании состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».



Почему хитрый Эмери станет проблемой для «Баварии»?



Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.64. Успех испанцев оценён экспертами в 5.25. Ставки на ничью принимаются за 4.45. Если «Вильярреал» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.60.



Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

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Малком: что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге.