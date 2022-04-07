«Трактор» — «Металлург»: эксперты назвали фаворита третьего матча серии КХЛ

7 апреля состоится третий матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 17:00 мск. После двух игр в серии равенство, 1-1.

Дарья Миронова: я вообще не поняла, что произошло во втором матче в Магнитогорске.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.34, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.66.



Аналитики уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20.

Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78, а на гол в численном меньшинстве — за 7.00.

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