«Айнтрахт» — «Барселона»: эксперты оценили шансы Хави продлить победную серию

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Сине-гранатовые одержали четыре победы подряд во всех турнирах.

Тренер «Айнтрахта»: игра с «Барселоной» — самая важная в моей карьере.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.70. Успех немцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.



Эксперты считают, что матч «Айнтрахт» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32.

Если забьют футболисты «Айнтрахта», сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

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