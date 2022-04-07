«Лейпциг» — явный фаворит матча Лиги Европы с «Аталантой»

7 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» — «Аталанта». Начало игры — в 19:45 мск.
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Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу немецкого клуба можно с коэффициентом 1.86. Успех итальянцев оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 4.05.
Букмекеры считают, что матч «РБ Лейпциг» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.
Если забьют футболисты «Лейпцига», сыграет коэффициент 1.17. Гол «Аталанты» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.
Фаворитом противостояния также идёт «Лейпциг». Выход команды Доменико Тедеско в полуфинал оценён в 1.68, проход «Аталанты» доступен за 2.30.
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