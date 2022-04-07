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«РБ Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

«РБ Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы
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Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Аталанта» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

Ставка: ТБ 8.5 углового за 1.75.

«Первые четвертьфинальные матчи в Лиге Европы. «РБ Лейпциг» будет принимать «Аталанту». И в этой паре абсолютно ничего не понятно. Тедеско против Гасперини.

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И «РБ Лейпциг» сейчас в полном порядке. Очень здорово он играет при Доменико Тедеско — уже несколько матчей подряд не проигрывает. В последнем туре была красивая победа над дортмундской «Боруссией», да ещё и крупная.

«Аталанта» уступила на своём поле «Наполи». И у неё теперь шансы только побороться за 4-е место в Италии, да и то призрачные. Но можно сосредоточить всё внимание на Лиге Европы. Других глобальных задач в Серии А нет.

Очень сложный матч для прогноза. Здесь действительно 50 на 50, несмотря на то что «Лейпциг» играет дома. Но можно отметить, что «РБ Лейпциг» в топе команд Бундеслиги по количеству угловых. Та же самая история у «Аталанты». И она очень неплохо играет на выезде в этом сезоне. Поэтому ходить вокруг тоталов по результативности или отдавать кому-то преимущество я бы не стал. Мы помним, как «Аталанта» аккуратно сыграла в обороне против «Байера» в гостях.«Аталанта» при Гасперини уже не раз показывала, что она может сыграть от обороны. И вот тот флёр, что «Аталанта» исключительно атакующая команда, не совсем соответствует действительности.

Учитывая, что и те и другие достаточно неплохо используют фланги и много флангами играют, угловых должно быть предостаточно. Мой прогноз — больше 8,5 углового за 1.75. В среднем «РБ Лейпциг» и «Аталанта» подают по 5 за матч, почему бы не выполнить норму в этот вечер?!» — сказал Генич.

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