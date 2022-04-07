«Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 2.12.



«Айнтрахт» играет в Лиге Европы против «Барселоны».

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Понятное дело, что соперник у немцев достаточно сложный, именитый, выбравшийся из кризиса, в котором пребывал большую часть этого сезона.



«Барселона» ставит серьёзные задачи в Лиге Европы, хоть раньше и казалось, что Лига Европы не её масштаб. «Барселоне» нужны победы, чтобы вернуться и стать той «Барселоной», которую мы знаем.



«Айнтрахт» довольно много играл в еврокубках в последние годы. Он точно не будет никого бояться. Мне кажется, что в рамках домашнего матча определённые проблемы «Барселоне» он доставит. Я не согласен с букмекерской оценкой, с тем, что «Барселона» выставляется явным фаворитом в этой игре.



«Айнтрахт» не проиграет с коэффициентом 2.12 –предложу такую ставку», — сказал Андронов.



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