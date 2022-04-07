«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина сезона-2021/2022 «Трактор» – «Металлург» Мг.



Ставка: ТМ 5.5 за 1.71.



«Не знаю, как для вас, но для меня результат второго матча оказался весьма удивительным. Удивительным не победой «Трактора» (она-то как раз была вполне себе предсказуемой), а итоговым счётом. Челябинцы вышли, как сейчас модно говорить, из своей зоны комфорта, сыграли в хоккей, в котором «Магнитка» чувствует себя как рыба в воде, и в хоккее таком «Магнитку» сделали.

«Трактор» — «Металлург», 3-й матч: когда начало, какой канал покажет.

Тут, конечно, немаловажную роль сыграл некстати посыпавшийся Василий Кошечкин. Причем нельзя сказать, что посыпавшийся внезапно. Вася сыпется в каждой серии строго по одному разу (и, по-моему, имеет на это полное моральное право с учётом того, сколько он за свою карьеру для «Магнитки» сделал).

Но теперь «Трактор» должен понимать, что второго такого подарка от олимпийского чемпиона — 2018 вряд ли дождёшься, а без него выиграть будет гораздо тяжелее.



Впрочем, сейчас, разогнавшись, челябинцы, по идее, третий матч серии должны брать. Как говорится, на старых дрожжах. Дома, как известно, и солома едома, полные трибуны в Челябинске обеспечены. В общем, всё на стороне «Трактора», который теперь будет задавать сам формат игры, поскольку на данный момент выглядит более вариабельным, чем «Магнитка».

Почему «Металлург» вернёт себе лидерство в серии с «Трактором»?

Не думаю, что челябинцы рискнут повторить свой магнитогорский эксперимент, пусть и закончившийся для них сверхудачно. В штабе у челябинцев умные люди, которые прекрасно понимают, что снаряд дважды в одну воронку не падает. Поэтому предположу, что «Трактор» вернётся к излюбленному варианту игры в усушку-утруску. «Магнитка» его примет.

И в итоге мы получим весьма низовой матч с тоталом, не превышающим 5.5, а скорее всего, и того меньше. Вполне возможно, что с минимальным счётом он уедет в долгие овертаймы. Но в итоге, мне видится, «Трактор» выжмет, а может, даже вымучит вторую победу в этой серии. После которой «Магнитке» придётся прилично перестраиваться», — сказал Лебедев.



Дарья Миронова: я вообще не поняла, что произошло во втором матче в Магнитогорске.



Панин — об отъезде легионеров из «Салавата»: особенности европейской толерантности.



The Athletic не включил Овечкина в топ-10 хоккеистов сезона НХЛ.



Роман Ротенберг — о шести пропущенных шайбах за период: это хоккей.



«АвтоВАЗ» прекратил финансирование «Лады».