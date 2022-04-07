«Лестер» — ПСВ: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Лестер» — ПСВ.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.



«В Лиге конференций «Лестер» будет принимать ПСВ. Думаю, что нас ждёт весёлый матч.

Почему ПСВ не справится с «Лестером» в Англии?

ПСВ на выезде играет очень удачно и последний раз проигрывал в еврокубках в прошлом году. «Лестер» у себя дома уступал тоже достаточно давно – это было в январе в рамках чемпионата Англии.



Думаю, что вы видели матч «МЮ» — «Лестер», где «Лестер» вполне мог увезти три очка с «Олд Траффорд». Команда Брендана Роджерса в последнее время набрала довольно приличный ход.



ПСВ штампует верха – в 5 из 6 матчей очень результативно себя показывают голландские футболисты. Думаю, что и здесь нам обеспечено веселье – обе забьют и тотал больше 2.5.



Надо запастись хорошим настроением на эту игру и получить удовольствие от футбола», — сказал Казанский.

Евсеев иронично объяснил, почему никогда не сможет возглавить «Спартак».

Эмери рассказал, что для него значит победа над «Баварией».

Какой канал покажет матч «Айнтрахт» — «Барселона»?

Вадим Евсеев: гол Уэльсу мне ничего не дал в жизни.