«Лестер» — ПСВ: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Лестер» — ПСВ.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.
«В Лиге конференций «Лестер» будет принимать ПСВ. Думаю, что нас ждёт весёлый матч.
Почему ПСВ не справится с «Лестером» в Англии?
ПСВ на выезде играет очень удачно и последний раз проигрывал в еврокубках в прошлом году. «Лестер» у себя дома уступал тоже достаточно давно – это было в январе в рамках чемпионата Англии.
Думаю, что вы видели матч «МЮ» — «Лестер», где «Лестер» вполне мог увезти три очка с «Олд Траффорд». Команда Брендана Роджерса в последнее время набрала довольно приличный ход.
ПСВ штампует верха – в 5 из 6 матчей очень результативно себя показывают голландские футболисты. Думаю, что и здесь нам обеспечено веселье – обе забьют и тотал больше 2.5.
Надо запастись хорошим настроением на эту игру и получить удовольствие от футбола», — сказал Казанский.
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