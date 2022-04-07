«Айнтрахт» — «Барселона»: ставка Константина Генича на четвертьфинал Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Барселона» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Барселона» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.82.



«Во Франкфурте «Айнтрахт» будет принимать «Барселону», главного фаворита нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Действительно, «Барселона» сейчас в большом порядке. Где надо — она может потерпеть, как было с «Севильей». Где надо — может надавить, как было в игре с «Реалом». И у «Барселоны» серьёзные намерения на этот турнир. Вряд ли удастся выиграть чемпионат. Кубок проигран, Суперкубок проигран, а какой-то трофей Хави нужен. И игра «Барселоны» в последнее время радует глаз.

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«Айнтрахт» чуть забуксовал в чемпионате Германии, думая в первую очередь об игре с каталонцами. У него два ничейных результата подряд — безголевых, сначала с «Лейпцигом», а в последнем туре с «Фюртом». И мы видели, как «Айнтрахт» играл с «Бетисом». Серьёзно повезло «Айнтрахту» в самой концовке дополнительного времени — сумели забить.



Я думаю, Гласснер опасается «Барселону» и вряд ли будет играть с ней в открытый футбол. А «Барселона» на выезде не всегда показывает тот уровень игры, что у себя дома, даже несмотря на победы над «Валенсией» или над «Реалом». Мы помним, как «Барселона» играла с тем же «Галатасараем» в Стамбуле. Там были серьёзные проблемы.



Думаю, первый матч будет очень аккуратным. «Айнтрахт» никуда не полетит, опасаясь каталонцев, а «Барселона» понимает, что через неделю — ответная игра на «Камп Ноу», и там можно будет всё решить.



Мой прогноз — «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.82», — сказал Генич.



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