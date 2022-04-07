«РБ Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Аталанта» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 3 за 2.05.



«Очень многие ждут это противостояние, оно должно получиться ярким, насыщенным. «РБ Лейпциг» сейчас в невероятной форме. У команды идёт игра, всё получается. Лучший показатель её состояния — победа над Дортмундом в гостях 4:1 в минувшие выходные. Это было очень мощно. Никаких шансов не было у «Боруссии».

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Повезло, конечно, «РБ Лейпцигу» и Тедеско, что отменились матчи со «Спартаком». Это позволило сохранить и силы, и эмоции, и время. И сейчас «РБ Лейпциг» очень опасен.



У «Аталанты» очевидные проблемы. Только что был проигран важнейший матч «Наполи» у себя дома. В обороне слабо команда сыграла, в атаке не всё получилось. Думаю, против такого соперника, как «РБ Лейпциг», отсидеться в обороне у «Аталанты» не получится. Свои моменты «РБ Лейпциг» обязательно найдёт.

Поэтому гостям надо будет искать контригру. Без этого просто никак. И у «Аталанты», конечно, есть исполнители, чтобы забить на выезде. Тем более «РБ Лейпциг» в обороне тоже не всегда хорош.



Поставлю на тотал больше 3 мячей. Думаю, команды подарят нам результативный футбол», — сказал Титов.



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